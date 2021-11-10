Водолацкий считает, что США толкают Украину на провокацию в Донбассе

Новости Украины

Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы на территории Донбасса продолжался военный конфликт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«Все действия США направлены на то, чтобы сподвигнуть Украину на провокационные действия. Они будут смотреть, как люди одной национальности и одной крови будут уничтожать друг друга. Для США нужно, чтобы на территории другого государства проходили конфликты и отвлекали от тех проблем, которые есть в самих Штатах», – сказал Водолацкий «Известиям».

В свою очередь политолог Максим Жаров говорит, что Украина используется внешними силами как антироссийский плацдарм.

«Внутренняя ситуация на Украине сейчас такая, что Зеленскому очень скоро придется выбирать между военной операцией в Донбассе и досрочной отставкой с поста президента. Это антироссийское раскачивание ситуации, которое мы наблюдаем сейчас, приведет к тому, что если американским командованием будет принято решение возобновить военные действия, то будет организована провокация», – считает Жаров.

А военный эксперт Владислав Шурыгин обращает внимание на развертывание военно-морской группировки НАТО в Черном море.

«В ней будут участвовать корабли и силы разных стран. И регион уже сейчас можно рассматривать как вероятный театр военных действий», подчеркнул Шурыгин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Минобороны РФ выступило с экстренным заявлением по ситуации в Черном море.