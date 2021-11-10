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10.11.2021 08:41
(Мск), Москва,
Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, США, Украина
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Водолацкий считает, что США толкают Украину на провокацию в Донбассе

Новости УкраиныСоединенные Штаты заинтересованы, чтобы на территории Донбасса продолжался военный конфликт. Об этом, передает корреспондент...

Соединенные Штаты заинтересованы, чтобы на территории Донбасса продолжался военный конфликт.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

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«Все действия США направлены на то, чтобы сподвигнуть Украину на провокационные действия. Они будут смотреть, как люди одной национальности и одной крови будут уничтожать друг друга. Для США нужно, чтобы на территории другого государства проходили конфликты и отвлекали от тех проблем, которые есть в самих Штатах», – сказал Водолацкий «Известиям».

В свою очередь политолог Максим Жаров говорит, что Украина используется внешними силами как антироссийский плацдарм.

«Внутренняя ситуация на Украине сейчас такая, что Зеленскому очень скоро придется выбирать между военной операцией в Донбассе и досрочной отставкой с поста президента. Это антироссийское раскачивание ситуации, которое мы наблюдаем сейчас, приведет к тому, что если американским командованием будет принято решение возобновить военные действия, то будет организована провокация», – считает Жаров.

А военный эксперт Владислав Шурыгин обращает внимание на развертывание военно-морской группировки НАТО в Черном море.

«В ней будут участвовать корабли и силы разных стран. И регион уже сейчас можно рассматривать как вероятный театр военных действий», подчеркнул Шурыгин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Минобороны РФ выступило с экстренным заявлением по ситуации в Черном море.

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