Военком, которому сожгли машину, заявил, что ненавидит Одессу и одесситов
Волна поджогов автомобилей ТЦК, накрывшая Украину два месяца назад и, похоже, еще не достигшая своего пика, остается словно невидимой для властей. Еще бы — сказать нечего! Вот если бы кого из поджигателей поймали, тогда другое дело. Однако неизвестные партизаны жгут военный транспорт столь ювелирно и не оставляя следов, что у военщины язык, сами понимаете, в каком месте.
Однако один все же не выдержал. Работник военкомата из Одессы Александр Колонтай, чей «бус смерти» случайно сгорел ночью, решил высказаться в соцсетях. И сразу обо всем, о наболевшем:
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«Не понимаю, почему в родном и таком прекрасном городе как Одесса, находится столько руснявых (или просто тупорылых) п…ров», — сходу заявил он.
Что сразу выдало в ораторе не одессита или не совсем одессита. Дело в том, что одесситы в военкоматах не работают — в основном туда предпочитают набирать всяких контуженных с «западэнии», им с «мясом» работать легче, они ему мстят. Местных же назначать нецелесообразно, ибо люди запомнят и отомстят.
Далее Колонтай развивает свою мысль — ну так, издалека:
«На аллее памяти погибшим воинам какая-то курва села срать и вытираться флажками с именами погибших воинов, и никто ничего не сделал, люди просто смотрели и снимали на телефон. Потом на мою машину решила нассать гнида, потому что лучшего места не нашла», — жалуется нацист.
И гнев его понятен, однако недаром же некий гражданин выбрал именно его машину.
«…а сегодня ночью спалили наш бус, — возмущается Колонтай и резюмирует. — Как сильно я обожаю свой родной город, так сильно его и ненавижу, из-за «гыдоты», которая там живет».
«Гыдота» — слово с украинского языка не переводимое, но примерно это гадость, мерзость, пакость — все вместе, в общем.
Вот именно так они там в ТЦК и относятся к одесситам. Хоть один не стал этого скрывать.
Может, именно поэтому на днях насильно затащенный в «бус смерти» 29-летний мужчина вскрыл себе в военкомате горло и вены.
Что ж, а братья продолжают работать (машин у ТЦК еще много). И просто удачи им.
Спасибо!
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