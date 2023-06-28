Военком-миллионер из Одессы: скандал продолжается под прикрытием СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В то время как жизнь на Украине все больше напоминает Ад, первым кругом которого является всеобщая могилизация, люди вынуждены следить за приключениями главного военкома Одессы Евгения Борисова.

Его, напомню, особо отметил даже главклоун Зеленский — дошло, правда, с опозданием, как до жирафа, хотя о зверствах Борисова и выстроенном на них невероятном богатстве больше года писали украинские и российские СМИ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно освободить от должности, так сказать, одесского «военкома» — начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна», — написал в Телеграме Зеленский.

Борисов отличился не только предельной жестокостью, но и тем, что наладил с началом СВО схему продажи «белых билетов», сделавшей его мультимиллионером. Сначала в прессу просочилась информация об автомобиле за 250 тысяч долларов, который военком ввез в Одессу под видом гуманитарной помощи армии.

А у его матери-пенсионерки и жены обнаружился целый набор элитной недвижимости в Испании, квартиры, офис и вилла стоимостью более трех миллионов долларов.

А дальше пошло-поехало — что ни день, то очередное журналистское расследование: поразительным образом у матери, жены и даже тещи Борисова появляются то «хатынки», то авто элит-класса, в результате целый автопарк.

Борисов невинным тоном рассказывал журналистом, что понятия не имеет, какой там у его жены бизнес и что она покупает, и за границу катался постоянно — в то время как подлежащие могилизации не могут передвигаться через блокпосты даже в пределах города.

А что там у его детишек? Интересно же.

И надо же, как вышло, сын военкома оказался сотрудником одесского управления СБУ; имеет звание капитана и руководит подразделением защиты национальной государственности.

Так и захотелось воскликнуть:

«Но ведь по-другому и не могло быть!».

А пресс-службе СБУ надо было что-то ответить. И ответ оказался поражающим воображение:

«К компетенции возглавляемого им подразделения не относится борьба с коррупцией».

То ли дело обыски у простого люда проводить и «агентуру Кремля» за октябрятские звездочки, оставшиеся с детства, кошмарить.

По месту службы Борисова отклонений от нормы тоже не обнаружили.

«Было установлено, что его выезд за границу был абсолютно санкционирован и разрешен. То есть нарушений не было выявлено. Остальные обвинения, подозрения и так далее расследуют правоохранительные органы, деятельность которых мы комментировать не можем», — заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Да вот беда — те самые правоохранительные органы даже на допрос ни разу Борисова не вызывали.

История, в которой прекрасно все: и у сотрудников СБУ почему-то не бывает нищих родственников или родственников разряда «мясо на фронт», и зарабатывающего на смертях военкома угрозой национальной государственности не считают.

И главное, что вся сражающаяся с Борисовым рать, от президента до нацистов-пропагандистов и таких же нацистских СМИ, возбуждающихся на имения Борисова в испанской Марбелье, не упоминают о самом страшном — сколько жизней загубил этот урод, когда надо было и на продаже «белых билетов» зарабатывать, и одновременно план могилизации выполнять, насильно отправляя на смерть самых незащищенных. Что ни говори, а Украина — страна возможностей.