Военкор Коц: Да, нам нужен исход населения из Киева

Эвакуация населения Киева, к которой призывал мэр Виталий Кличко, – в интересах России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему мы бьем по Киеву? Мы же понимаем, что репрессивная машина на Украине устроена так, что там внутренняя смута маловероятна. Нам важно выбить из-под Украины ее ножки экономические, промышленные и прочее. Энергетика – это экономика и промышленность.

В последнее время удары по украинской энергетике принимают осмысленный системный характер. То есть, не ударили раз, и на месяц забыли, а постоянно. Бьют по основным экономическим центрам.

Если до войны ВВП страны на 30-35% обеспечивала Киевская область, то сейчас это все 50%. Также в экономику дают Одесская, Львовская и Днепропетровская. И именно по этим четырем областям мы сейчас концентрируем удары.

Потому что надо выбить экономические ножки из-под этой прогнившей табуретки. Ведь не все так хреново на Украине с промышленностью. В прошлом году она вышла на довоенный уровень производства чугуна. То есть, индустриальной страной считаются. То есть выбивать нужно постоянно», – сказал Коц.