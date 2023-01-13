Военкор Коц признал: СВО с самого начала пошла не по плану

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Бескровное возвращение Крыма, а также успешные действия российской армии в Сирии сыграли злую шутку с генералами, которые думали, что с Украиной все получится легко и просто. При этом, ошибки были допущены как в уровне оценки поддержки России местным населением, так и уровня подготовки ВСУ, которая велась западными инструкторами на протяжении прошедших лет.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте уж не будем лукавить – мы все сегодня понимаем, что на первом этапе специальной операции были допущены ошибки планирования. Во-первых, ошиблись с уровнем поддержки мирного населения – не стали нас встречать с пирогами и цветами. Понятно, что народ запуган, понятно, что действует на протяжении восьми с половиной лет карательная машина украинских спецслужб по отношению к людям, которые поддерживают или комплиментарно настроены к Российской Федерации. Тем не менее, уровень поддержки был не так высок.

При этом, наверное, мы рассчитывали на какой-то более быстрый сценарий, потому что, как мне кажется, у многих в нашей стране людей, которые отвечают за армию, за силовые структуры, было впечатление об украинской армии образца 2014-го года, когда тот же Генштаб блестяще провел операцию по возвращению Крыма в Российскую Федерацию, фактически без единого выстрела – мы не будем брать в расчет эти выстрелы в воздух. Но это была бескровная, блестяще провернутая операция, и это, наверное, немножко кому-то затмило глаза. Потом была операция в Сирии, где Россия также проявила себя на высоте, были освобождены огромные территории – не все, тем не менее, это был большой успех. Я не знаю, почему, но не была учтена восьмилетняя подготовка украинских войск. А украинские войска действительно готовили к этому конфликту – готовили планомерно, очень качественно и в первые же дни СВО мы с этим столкнулись», – заявил Коц.

Напомним, что до конца лета российское население убеждалось, что СВО идет по плану. Этот тезис перестали озвучивать только после масштабного отступления российской армии из Харьковской области, а потом и из Херсона.

Украинская сторона утверждает, что ей уже удалось оттеснить силы РФ с 40% территорий, занятых в первые дни СВО.