ВСУ могут принять решение об отводе войск из-за угрозы соединения формирующегося «невельского котла» и полуокружения Угледара, что, таким образом, позволит освободить очень большую территорию ДНР.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Группировка войск «Центр» и Южная группировка войск продвигаются так стремительно, что у некоторых даже вызывает опасения такой темп, дескать, не подложит ли нам противник какую-то свинью на этом направлении.

Сообщают, что противник начал отводить свои подразделения из так называемого «невельского котла». Если по карте, это от Красногоровки до Нейталово – такой пузырь, который вгрызается в территорию, контролируемую российской армией, и на самом его конце н.п. Невельское, который был освобождён нашими подразделениями…

Так совпало, «невельский котёл» [формируется] в 10-ю годовщину «Иловайского котла», в который тогда попали несколько тысяч украинских военных. А я напомню, что после Иловайска у нас был первый «Минск», Украине надо было срочно притормозить победную поступь ополчения и пойти на переговоры. Здесь ситуация немного похожа, за исключением, что у Киева есть свой козырь в виде захваченных земель в Курской области», – сказал Коц.