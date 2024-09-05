Военкор Коц: ВСУ в Донбассе могут попасть в двойной котёл

Максим Столяров.  
05.09.2024 16:26
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ могут принять решение об отводе войск из-за угрозы соединения формирующегося «невельского котла» и полуокружения Угледара, что, таким образом, позволит освободить очень большую территорию ДНР.

Об этом в эфире «Радио КП» заявил находящийся в Курской области военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ могут принять решение об отводе войск из-за угрозы соединения формирующегося «невельского котла» и...

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«Группировка войск «Центр» и Южная группировка войск продвигаются так стремительно, что у некоторых даже вызывает опасения такой темп, дескать, не подложит ли нам противник какую-то свинью на этом направлении.

Сообщают, что противник начал отводить свои подразделения из так называемого «невельского котла». Если по карте, это от Красногоровки до Нейталово – такой пузырь, который вгрызается в территорию, контролируемую российской армией, и на самом его конце н.п. Невельское, который был освобождён нашими подразделениями…

Так совпало, «невельский котёл» [формируется] в 10-ю годовщину «Иловайского котла», в который тогда попали несколько тысяч украинских военных. А я напомню, что после Иловайска у нас был первый «Минск», Украине надо было срочно притормозить победную поступь ополчения и пойти на переговоры. Здесь ситуация немного похожа, за исключением, что у Киева есть свой козырь в виде захваченных земель в Курской области», – сказал Коц.

Однако он подчеркнул, что «невельской котёл» – не единственная проблема Киева в Донбассе.

«Сейчас формируется очередное полуокружение вокруг Угледара. Это тоже ключевой узел обороны почти на границе ДНР. Уже официально объявили, что западнее Угледара был взят н.п. Пречистовка, и постепенно там начинает формироваться «угледарский полукотёл», в результате чего могут соединиться два котла. И если противник предпримет попытку вывода оттуда войск, мы займём очень большую территорию в ДНР и начнём приближаться уже к одному из основных узлов обороны – Покровску», – подчеркнул военкор.

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