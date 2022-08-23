Военкор «ПолитНавигатора» получил ранение

23.08.2022  16:01 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Журналист «ПолитНавигатора» Алексей Топоров, с весны участвующий как доброволец в специальной военной операции, получил ранение в зоне боевых  действий недалеко от Святогорской Лавры.

Это произошло несколько дней назад в результате разрыва мины – два осколка попали в шею военкора – ранение оказалось глубоким, но, к счастью, артерия не была задета. Алексея сначала транспортировали на вертолете из-под Изюма до Белгорода, откуда он был доставлен на операцию в Москву.

Журналист «ПолитНавигатора» Алексей Топоров, с весны участвующий как доброволец в специальной военной операции, получил...

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«В вертолете с другими ранеными летели на низкой высоте, рядом – боец с пулеметом. Прямо как в кино», – рассказал Топоров.

Операция в Москве прошла успешно. Сейчас Алексей проходит восстановление в клинике. Редакция желает ему скорейшей реабилитации и возвращения в строй.

Осколки, которые достали врачи

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