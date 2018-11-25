Военкор: Порошенко дальше будет борзеть еще больше

25.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Сегодняшняя провокация ВМС Украины с попыткой несогласованного с Россией прорыва через Керченский пролив – может быть прощупыванием почвы на предмет дозволенного, как это было в начале войны в Донбассе – при осаде Славянска украинскими войсками.

Об этом в своем блоге пишет российский военкор Александр Коц.

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«Вообще история вокруг Крыма напоминает мне начальный этап Славянского противостояния. Когда укропы не спеша прощупывали, насколько далеко им позволено зайти.

Давай с миномета пальнем. А давай с Д-30. Не видать «зеленых человечков»? Давай пару эрэсов в жилой сектор. Молчат? Давай полпакета. Пакет. Батарея – триста-тридцать-три!!! Ну и так далее, все мы знаем, чем это закончилось для жителей Донбасса.

Нет, я не призываю объявлять войну Украине и кавалерийским наскоком брать Киев (хотя, конечно, хочется). Просто констатирую – дальше они будут борзеть больше», – рассуждает военкор.