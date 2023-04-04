Военкор рассказал, как западные наемники устраивают на Украине охоту на людей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На стороне Украины воюет множество наёмников из самых разных стран, которые приезжают на войну чтобы просто повеселиться, убивая людей.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Владимир Разин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«И по Марьинке, и по Авдеевке присутствие иностранных наёмников есть однозначно. По Марьинке постоянно идут радиоперехваты, это грузинский и английский язык в основной массе. Под Авдеевкой недавно наши ребята штурмовали позицию, находили погибших с польскими флагами, с грузинскими нашивками. Но при всём этом нужно сказать, что этот случай, когда нашли в окопе военных с польской и грузинской нашивками, это очень редкие случаи. Редки случаи, когда именно иностранцы находятся на самой передней линии. В основном они вступают в бой как группа быстрого реагирования на случай штурма нашими военными опорного пункта или очередной позиции. И когда наши ребята заходят, они предпринимают попытки, в основном в первые сутки, отбить эту позицию, и в основном бросают туда именно таких иностранцев. Причём если они несут потери, они бросают очередную группу, чтобы вытянуть двухсотых или трёхсотых иностранцев. В свою очередь, на украинских раненых и погибших совершенно никто внимания не обращает. Они как были на поле боя, так там и остаются, их никто не пытается забрать», – сказал Разин.

Он подчеркнул, что среди иностранных наёмников на стороне Украины есть инструкторы, которые не находятся на передовой, а есть убийцы, которым просто скучно живётся в мирной жизни.

«Именно инструкторы редко находятся на передней линии. Они могут находиться вблизи, на каком-нибудь командном пункте, подсказывать и обеспечивать какое-то управление штабом. А на передовую попадают как раз наёмники или люди, которым там скучно живётся, и они на «Сафари» решили приехать. Таких очень много было замечено. Я общался со снайперами, они говорят, что с Запада приезжают иностранцы, обвешены всем, чем только можно – и прицелы, и винтовки на миллионы рублей. Для них это как развлечение», – добавил военкор.

Они сидят где-то у себя в Америке или Англии, занимаются стрельбой. Потом в какой-то момент им становится скучно, и они со всем этим оборудованием приезжают в любую точку, где идёт война, это не только Украина. Месяц-два-три занимаются, и едут домой продолжать мирную жизнь», – резюмировал военкор.