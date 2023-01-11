Военкор: Соледар становится переломным моментом войны

Анатолий Лапин.  
11.01.2023 11:37
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Соледар и Артемовск могут стать для России вторым Сталинградом, освобождение которых переломит ход войны.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соледар и Артемовск могут стать для России вторым Сталинградом, освобождение которых переломит ход войны....

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По мнению Стешина, недооценивать освобождение Соледара, о котором стало известно сегодня, не зря подается украинской пропагандой как незначительная победа.

«Я смотрю, как отрабатывают поражение в Соледаре украинские пропагандисты, как пытаются нас убедить, насколько это незначительная победа, но есть пример из истории – город наш родной, Сталинград, любили называть городом, где сломали фашистскому зверю хребет.

У меня почему-то есть ощущение, что Соледар и Бахмут получат такой же исторический статус неофициально», – заявил Стешин.

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