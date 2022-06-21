Военкор Стешин, публиковавший сведения о зверствах «Тайры», объяснил её освобождение «хитрым планом»

21.06.2022  15:24 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Донбасс, Происшествия, Россия, Украина
Новости Украины

Военкор Дмитрий Стешин, в свое время опубликовавший сведения о том, что нацистка Юлия Паевская по кличке «Тайра» убила на глазах детей их родителей при попытке бегства из окруженного Мариуполя, объяснил её передачу украинской стороне неким хитрым планом, стимулировавшим сдачу в плен основного гарнизона боевиков «Азова».

В эфире радио «Комсомольская правда» Стешин заявил, что, по его данным, освобждение «Тайры» происходило задолго до того, как об этом стало известно широкой общественности. Якобы, нацистку обменяли для того, чтобы показать такую возможность боевикам «Азова» и вынудить их сдаться в плен, что и произошло после этого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военкор Дмитрий Стешин, в свое время опубликовавший сведения о том, что нацистка Юлия Паевская...

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«У меня есть такая информация, что обменяна она была достаточно давно, и ее обмен предварял массовый выход «азовцев» с «Азовстали». Нам было очень важно этот выход инспирировать, запустить эту машину.

А сдача в плен примерно по таким же законам происходит, как паника в толпе во врем пожаров в замкнутом помещении. Если один бункер на «Азовстали» сдался, остальные уже там сидеть не будут.

И нам важно было показать, нашей стороне, что их будут обменивать. И, вот, «Тайру», как самую ничтожную фигуру в этом пасьянсе, решили разменять, в первую очередь», – уверяет Стешин.

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