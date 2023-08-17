Военкор Стешин возмущён мягким приговором угрожавшему убийством за Z-кепку в Крыму

Михаил Рябов.  
17.08.2023 15:02
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Скандал


Известный военкор Дмитрий Стешин выразил возмущение мягким приговором, вынесенным накануне в Крыму экстремисту, который публично угрожал убийством работнику автозаправки за кепку с буквой Z.

Стешин назвал избежавшего наказания экстремиста «дважды неприкасаемым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Известный военкор Дмитрий Стешин выразил возмущение мягким приговором, вынесенным накануне в Крыму экстремисту, который...

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«Обещает сжечь заправку, из-за кепки с символикой СВО, называя ее «х..й», угрожает убийством и так далее. Понятно и дебилу, перед нами неадекватное существо, враг нашей страны и он не должен тут гулять по улицам и транслировать свое вонючее мнение.

И за все за это – две недельки административного ареста.

Парень-заправщик молодец, был бы старше, и в пятак был дал.

Из дела чудесным образом куда-то улетучилась осторожная «группа поддержки».

Напомню, что по закону, дискредитация армии у нас обходится в 15 лет срока или штраф 5 миллионов рублей.

Но, гуманный суд Кировского района Крыма не в курсе таких деталей. Вообще, красиво все порешали.

Без лишних разжиганий, кто разгоняет – тот Ципсо!» – язвительно комментирует Стешин.

А радиоведущий Сергей Мардан считает, что судья, вынесший приговор, должен подвернуться проверке.

«Плохо говорящая по-русски мразота угрожает «сжечь живьем» парня и его заправку.

Вместо того, что ублюдка с ваххабитской бородой отправить на десять лет в холодный Колымский край (и не на зеленую зону, а в – красную), добрая крымская судья выписывает врагу России и русского народа – административку.

По каждому такому делу, очевидно, должно быть служебное разбирательство с «последствиями». Федеральный судья – это не только огромные номенклатурные права, это еще и непосильный груз ответственности.

Должен быть, по крайней мере», – считает Мардан.

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