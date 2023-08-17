Военкор Стешин возмущён мягким приговором угрожавшему убийством за Z-кепку в Крыму
Известный военкор Дмитрий Стешин выразил возмущение мягким приговором, вынесенным накануне в Крыму экстремисту, который публично угрожал убийством работнику автозаправки за кепку с буквой Z.
Стешин назвал избежавшего наказания экстремиста «дважды неприкасаемым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Обещает сжечь заправку, из-за кепки с символикой СВО, называя ее «х..й», угрожает убийством и так далее. Понятно и дебилу, перед нами неадекватное существо, враг нашей страны и он не должен тут гулять по улицам и транслировать свое вонючее мнение.
И за все за это – две недельки административного ареста.
Парень-заправщик молодец, был бы старше, и в пятак был дал.
Из дела чудесным образом куда-то улетучилась осторожная «группа поддержки».
Напомню, что по закону, дискредитация армии у нас обходится в 15 лет срока или штраф 5 миллионов рублей.
Но, гуманный суд Кировского района Крыма не в курсе таких деталей. Вообще, красиво все порешали.
Без лишних разжиганий, кто разгоняет – тот Ципсо!» – язвительно комментирует Стешин.
А радиоведущий Сергей Мардан считает, что судья, вынесший приговор, должен подвернуться проверке.
«Плохо говорящая по-русски мразота угрожает «сжечь живьем» парня и его заправку.
Вместо того, что ублюдка с ваххабитской бородой отправить на десять лет в холодный Колымский край (и не на зеленую зону, а в – красную), добрая крымская судья выписывает врагу России и русского народа – административку.
По каждому такому делу, очевидно, должно быть служебное разбирательство с «последствиями». Федеральный судья – это не только огромные номенклатурные права, это еще и непосильный груз ответственности.
Должен быть, по крайней мере», – считает Мардан.
Спасибо!
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