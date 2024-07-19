Военкор: ВСУ ради пиара Зеленского положили в Крынках целую бригаду

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Шокировавшие украинцев даже в заниженном виде цифры потерь ВСУ в Крынках Херсонской области – это цена информационных «перемог» Владимира Зеленского, с помощью которых он мотивирует Запад на новые поставки вооружений.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, эта цифра – только вершина айсберга, она говорит только о самих Крынках, уже на Левом берегу, а сколько погибло, когда они переправлялись туда по островам, на островах валяется? А сколько было потоплено FPV-дронами в катерах? А это десятки подтверждённых уничтоженных плавсредств. А сколько было раненых – это ещё сотни. То есть, в принципе, потери можно умножать раза в три точно. Просто, уложили бригаду – непонятно ради чего… Это цена этих информационных «перемог», – сказал Коц.

«Не сказать, что контрнаступление на Запорожскую область и Южнодонецкое направление в прошлом году – это была информационная «перемога». Нет, это была реальная попытка добиться серьёзного результата, выйти на крымское побережье, перерезать наш сухопутный коридор. Это не удалось. Дальше пошли эти информационные «перемоги», когда фирмы-прокладки, типа запрещённых в России РДК и прочего отребья, заходили на территорию Белгородской области, вот эта «остановка» с помощью ударов по Белгородской области наступления нашего в Харьков – всё это информационные «перемоги», и эти Крынки – тоже. Зеленский – он не о военной целесообразности, он о политической конъюнктуре сиюминутной, ему надо периодически потрясать каким-то знаменем победы для того, чтобы мотивировать Запад на новые поставки вооружений», – добавил военкор.