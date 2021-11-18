Военная прокуратура Болгарии предъявила обвинение «русским шпионам»

Болгарская военная прокуратура предъявила сегодня обвинение группе нынешних и отставных военных по обвинению в шпионаже в пользу России.

Об этом сообщает АП, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о шестерых задержанных в марте этого года гражданах Болгарии, обвиненных в шпионаже в пользу России, действиях против своей страны, ЕС и НАТО. Среди них – бывший высокопоставленный сотрудник Службы военной разведки Болгарии, высокопоставленные должностные лица Министерства обороны и бывший военный атташе, в обязанности которого входило отслеживание конфиденциальной информации.

Именно бывшего сотрудника Службы военной разведки обвинение охарактеризовало, как «мозг» всего «заговора». По имеющейся информации, он окончил московскую разведывательную школу ГРУ и ему якобы было поручено Москвой по возвращению на родину создать агентскую сеть из людей, имевших доступ к секретным документам, связанным с НАТО и Европейским союзом.

Жена этого человека, обладающая двойным болгарско-российским гражданством, по версии болгарской Прокуратуры, передавала отчеты резидента в посольство России в Болгарии.

В случае признания виновным, этому человеку грозит от десяти лет заключения до пожизненного срока. С марта он остается в тюрьме, в то время как остальные пятеро были освобождены под залог до суда.