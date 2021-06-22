Украина подписала документ с Великобританией о строительстве двух военных баз

22.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина и Великобритания подписали меморандум о строительстве двух военно-морских баз (формально украинских, еще один пункт управления флотом возводится стройбатом США в Очакове) и помощи в получении новых кораблей для ВМСУ. Церемония прошла на борту ракетного эсминца HMS Defender, который зашел в порт Одессы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ждет от Великобритании два тральщика типа «Сэндаун» постройки конца 80-х годов, которые сейчас находятся в составе Королевских ВМС. До этого они должны пройти ремонт, модернизацию, допоснащение, а личный состав – переобучение.

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«Кроме того восемь ракетных катеров будут построены в соответствии с требованиями украинских ВМС, первые два из которых будут построены непосредственно в Великобритании, а другие планируется построить уже в Украине», – говорится в сообщении ВМСУ.

Ранее эксперты выражали сомнение в необходимости закупок британских катеров класса Roussen для «москитного флота» – цены завышенные, а Украина влезает в очередные кредиты, которые придется возвращать с процентами.

Согласно меморандуму, британцы также обещают помочь отремонтировать украинские судостроительные предприятия.

«Это еще один шаг в развитии двустороннего сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством для укрепления украинского флота, который сталкивается с постоянной опасностью в Черном и Азовском морях», – говорится в сообщении пресс-службы ВСУ.

Подписание документа прошло в присутствии секретаря Совбеза Украины Алексея Данилова, британского адмирала Тони Радакина и посла Великобритании на Украине Мелинды Симмонс.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал строительство Великобританией новых военно-морских баз на территории Украины. Бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявлял, что страны НАТО на Украине строят военно-морские базы и используют ее территорию как полигон для отработки ударов по России.

По мнению эксперта Института стран СНГ, капитана I ранга запаса Сергея Горбачева, иностранные военно-морские базы на территории Украины позволят НАТО размещать свои боевые корабли в обход конвенции Монтрё, запрещающей нахождение в водах Чёрного моря более 21 дня.

Также украинский военный эксперт Михаил Самусь заявлял, что сейчас Украине нечего противопоставить России в случае морской блокады, а НАТО и ЕС также не смогут ей помочь, потому что РФ полностью контролирует акваторию региона.