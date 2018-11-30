Военное положение на Украине обернулось грабежом российских дальнобойщиков

30.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин заявил, что ввод военного положения в приграничных областях Украины стал поводом для вымогательства денег и грабежей российских дальнобойщиков.

Об этом Цуркин написал у себя в «Фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Введённое военное положение на территории ряда областей Украины оказалось очередным фарсом, связанным с развязыванием беспредела, грабежа и бандитизма на территории соседнего, далеко нам уже не дружественного государства.

С 27.11.2018 на территории Украины началось блокирование грузовиков с российской госрегистрацией. Снятие госномеров с тягачей и прицепов, вымогательство за дальнейшее движение, откровенный грабеж на дороге. Все это проводится националистическими организациями с полного одобрения правоохранительных органов Украины.

Все это мы уже проходили с транспортной, продуктовой блокадой Крыма, когда за въезд с грузом в республику просто вымогали деньги», – утверждает эксперт.

Российские «дальнобойщики» везут через Украину транзитные товары в рамках Конвенции о договоре международной дорожной перевозки (КДПГ) и российско-украинского соглашения о международном автомобильном сообщении.

Ранее украинские националисты в Одессе заявили о том, что вычисляют грузовики с номерами российской регистрации, чтобы обменивать на задержанных вблизи Керченского пролива украинских военных моряков.