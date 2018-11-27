Боевики Автомайдана объявили о захвате российского транспорта для обмена на моряков

27.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Одесские нацисты вычисляют машины с номерами российской регистрации, чтобы обменивать на задержанных вблизи Керченского пролива украинских военных моряков.

Об этом говорится в заявлении группировки «Автомайдан Одесса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Патриотические организации Одессы проводят бессрочную акцию «Найди российскую фуру, обменяй на нашего моряка». На данный момент нашли четыре фуры, ищем дальше, кто не спрятался, мы не виноваты! Ждём домой наших моряков! Предлагаем всем патриотам Украины поддержать нашу инициативу», – говорится в заявлении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», российский военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что задержание боевых единиц ВМС Украины возле Керченского пролива – глубоко символично – в плену у русских оказалась гордость украинского «флота» и самые свидомые экипажи.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.