Военные аналитики: Москва принуждает Киев возобновить подачу воду в Крым

19.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Решение России закрыть на полгода для иностранных военных кораблей и государственных судов проход через Керченский пролив – это попытка добиться возобновления поставок воды в Крым.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает ряд российских военных экспертов.

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«В условиях новой засухи в Крыму и обострения водоснабжения полуострова Россия, похоже, решила начать активные действия, направленные на то, чтобы вновь запустить на полуостров воды Северо-Крымского канала, идущие от Днепра в районе Новой Каховки», – сказал «Независимой газете» военный эксперт полковник Николай Шульгин.

Он добавил, что в Киеве и НАТО опасаются, что концентрация войск приведет к военным действиям.

«Однако это пока просто «демонстрация силы», а в условиях «закрытия» Керченского пролива это легитимные шаги, направленные на то, чтобы Украина поняла, что она не вправе лишать трехмиллионное население Крыма воды. СКК надо запустить, тогда будет восстановлена социальная справедливость для жителей полуострова, которых Киев, кстати, считает своими гражданами. Тогда в Азовском море возобновится нормальное судоходство», – говорит Шульгин.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

«Если у украинского руководства не созреет понимание необходимости открытия СКК, то только тогда, через несколько месяцев (где-то в конце лета или в начале осени) в ход, возможно, пойдут военные аргументы», – не исключает Неткачев.