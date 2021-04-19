Подпишись на рассылку
19.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Водоснабжение, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Военные аналитики: Москва принуждает Киев возобновить подачу воду в Крым

Новости Украины

Решение России закрыть на полгода для иностранных военных кораблей и государственных судов проход через Керченский пролив – это попытка добиться возобновления поставок воды в Крым.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает ряд российских военных экспертов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В условиях новой засухи в Крыму и обострения водоснабжения полуострова Россия, похоже, решила начать активные действия, направленные на то, чтобы вновь запустить на полуостров воды Северо-Крымского канала, идущие от Днепра в районе Новой Каховки», – сказал «Независимой газете» военный эксперт полковник Николай Шульгин.

Он добавил, что в Киеве и НАТО опасаются, что концентрация войск приведет к военным действиям.

«Однако это пока просто «демонстрация силы», а в условиях «закрытия» Керченского пролива это легитимные шаги, направленные на то, чтобы Украина поняла, что она не вправе лишать трехмиллионное население Крыма воды. СКК надо запустить, тогда будет восстановлена социальная справедливость для жителей полуострова, которых Киев, кстати, считает своими гражданами. Тогда в Азовском море возобновится нормальное судоходство», – говорит Шульгин.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

«Если у украинского руководства не созреет понимание необходимости открытия СКК, то только тогда, через несколько месяцев (где-то в конце лета или в начале осени) в ход, возможно, пойдут военные аргументы», – не исключает Неткачев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть