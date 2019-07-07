Военные ДНР сбили беспилотник ВСУ, корректировавший обстрел храма УПЦ МП

07.07.2019, Донецк, Александр Гусар

Обстрел Свято-Спиридоновского храма в подконтрольном ДНР посёлке Коминтерново был тщательно спланированным преступлением ВСУ и корректировался с помощью беспилотного летательного аппарата.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боевики из бандформирования 36-й бригады морской пехоты под командованием военного преступника Гнатова, следуя примеру своих идеологов нацистов во время Великой Отечественной войны, принялись за разрушение религиозных объектов Республики, подвергнув обстрелу из 120-мм минометов Свято-Спиридоновский храм в населённом пункте Коминтерново», – сообщил он.

Представитель оборонного ведомства отметил, что особую озабоченность вызывает факт провокации, спланированной украинскими военными в преддверии великого христианского праздника – Рождества святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

«При стрельбе противник корректировал свои действия при помощи БЛА и это только доказывает, что огонь велся целенаправленно по храму. Благодаря успешным действиям наших ПВО, украинский БЛА был сбит», – добавил Даниил Безсонов.