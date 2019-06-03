Военные ДНР уничтожили грузовик с боеприпасами ВСУ на линии фронта
Народная милиция ДНР уничтожила грузовой автомобиль украинской армии, подвозивший боеприпасы к позициям ВСУ.
Соответствующую видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: лицо любимой женщины, как течет вода, и как где-то на донбасском фронте бойцы ДНР из ПТУРа [противотанковая управляемая ракета] разбирают украинский Урал с БК [боекомплектом]. У ВСУ 1-200 и пара-300», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что за время войны в Донбассе украинская армия потеряла 1000 танков.
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