03.06.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Военные ДНР уничтожили грузовик с боеприпасами ВСУ на линии фронта

Народная милиция ДНР уничтожила грузовой автомобиль украинской армии, подвозивший боеприпасы к позициям ВСУ.

Соответствующую видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал донецкий журналист Сергей Макаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: лицо любимой женщины, как течет вода, и как где-то на донбасском фронте бойцы ДНР из ПТУРа [противотанковая управляемая ракета] разбирают украинский Урал с БК [боекомплектом]. У ВСУ 1-200 и пара-300», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что за время войны в Донбассе украинская армия потеряла 1000 танков.

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