Военные эксперты: НАТО натаскивает ВСУ для войны с Россией

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Новости Украины

Увеличение количества военных учений, которые проводит Украина с НАТО, несет серьезную угрозу для России.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывают военные эксперты.

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«Учения, которые проводит Украина с НАТО, несут серьезную угрозу, поскольку направлены на отработку ведения войны против России. Кроме того, они могут служить прикрытием для развертывания группировки войск. Их появление может завершиться тем, что потом они оттуда не уйдут», – сказал «Известиям» военный эксперт Константин Сивков.

Он убежден, что РФ следует «четко помимо дипломатических заявлений готовиться к отражению военной агрессии», для чего необходимы создание группировок войск, разработка новых систем оружия и проведение учений.

Всего в 2022 году на Украине запланировано проведение 10 крупных совместных учений с НАТО с участием авиации и флота.

По словам генерал-полковника в отставке, экс-командующего ВДВ России Георгия Шпака, такое большое количество учений проводится для военного освоения украинской территории, в ходе которого НАТО изучает снабжение военных целей, расположение войск, ракетных установок.

Он подчеркнул, что США считают своими врагами два государства — Китай и Россию, добавив, что Украина здесь – «разменная монета в этой большой военной игре».

«Америка капитально готовится к войне с Китаем и с Россией. Для этого ей нужно как можно ближе приблизить свои войска к границам России. Естественно, Генеральный штаб очень внимательно наблюдает за такими американскими действиями и, изучая их тактику и стратегию, принимает соответствующие контрмеры по обороне, а возможно, и предотвращению их наступательных операций», – заявил генерал.

Он полагает, что до тех пор, пока не сменится украинское руководство, не изменится стратегическая политика этой страны по отношению к России, не стоит ждать положительного решения этих проблем.

«Президент четко обозначил, что территория Украины является «красной линией», за которую переступать американцам не советуют. Это очень опасно для России. Естественно, об этом были предупреждены и президент Соединенных Штатов, и руководство Украины. Но, как мы видим, реакции особой пока нет. А это чревато серьезными последствиями, ведь обе мировые войны начинались с маленьких инцидентов. Мы должны помнить об этом», – резюмировал Шпак.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на Украину одобрен допуск 11 тысяч солдат НАТО с техникой