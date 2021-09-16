Военные эксперты: «Железный купол» не поможет Украине

16.09.2021 16:16 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Система противоракетной обороны «Железный купол», о возможности передачи которой украинской армии накануне заявили в США, никак не поможет ВСУ. Об этом «ПолитНавигатору» заявили военные эксперты.

Так, по словам бывшего главы израильской спецслужбы НАТИВ Якова Кедми, «Железный купол» будет слишком дорогим удовольствием для Украины, которое, к тому же, не является эффективным.

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«Если они собираются ее поставить, то это полная глупость. Это не система для защиты военных объектов от современных ракет. Она уязвима и неэффективна против маневрирующих ракет, и к тому же, очень дорогая», – заявил Кедми.

С ним соглашается член организации «Сильная Россия» Максим Бардин, по мнению которого «Железный купол» не подходит под украинские реалии:

«Действительно, «Железный купол» хорошо зарекомендовал себя на территории Израиля. Однако, небо этой страны в большинство случаев подвергается атакам со стороны более примитивных, «одиночных» ракет, запускаемых ситуативно, разрозненными группами. «Железный купол» не сталкивается с масштабными централизованными ракетными нападениями, против которых он, во многом, бессилен. Данная ПРО, прежде всего, рассчитана на региональную специфику, учитывающую ресурс и возможности израильских военных оппонентов. В этой связи становится не понятным, кто в ближайшее время планирует атаковать Сумы, Харьков или Кировоград одиночными примитивными ракетами? Поэтому акция с поставками «Железного купола» в Украину, во многом политическая, а не военная. США показывают всему миру, что готовы оказывать поддержку Киеву, в том числе и военную. Украина, в свою очередь, важно всяческим образом и под любым предлогом укрепить взаимодействие с Пентагоном, пусть даже с помощью «купола».

«Ни России, ни Донбассу не стоит беспокоиться на этот счет. Судя по прошлым годам, никакого действительно стоящего оружия США Украине не дадут. Это было бы чревато вспышкой «горячего» конфликта, а война Штатам не нужна. Поэтому на Украину оружие отправляется по принципу «Дай вам Боже, что нам негоже»: вроде стреляет, вроде защищает, но совершенно неэффективно и неприменимо в предложенных условиях. Поэтому на громкие заявления Украины и США можно пока не обращать особого внимания», – добавляет Герой России Сергей Липовой.