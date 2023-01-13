Военные из «Республики Косово» прибыли на Фолклендские острова, Аргентина требует их немедленного отзыва

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Отделение служащих так называемых «Сил безопасности Косово» (СБК, де-факто армии самопровозглашённой «Республики Косово») прибыло на Фолклендские (Мальвинские) острова в рамках соглашения между Приштиной и Лондоном.

По информации балканских СМИ, служащие СБК дислоцируются на базе британской армии «Маунт-Плезант», которая находится примерно в 50 километрах от столицы Фолклендских (Мальвинских) островов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Планируется, что они останутся на срок до трех лет, с периодической ротацией. Прибывшая группа СБК состоит из семи-девяти человек, но важно вовсе не количество, а то, что они дислоцируются на территории, в отношении которой существует спор о суверенитете, который признан Организацией Объединенных Наций», – сообщают источники.

Фолклендские острова – давний камень преткновения между южноамериканской страной и Великобританией. Аргентина называет эти острова Мальвинскими и считает их частью провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики в составе страны. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

На данный момент Фолклендские острова являются Британской Заморской территорией, то есть не входят в состав Соединённого Королевства, но пребывают под суверенитетом короны. Жители подобных образований считаются гражданами Великобритании, что вполне соответствует интересам населения Фолклендов. В 2013 году на островах состоялся референдум, по итогам которого территория осталась под крылом Великобритании.

«Аргентина будет настаивать на своём протесте против присутствия служащих СБК на Мальвинских островах, конечно же, в своей дипломатической борьбе за суверенитет над Мальвинскими островами и прилегающими морскими районами, как на двусторонней основе, так и на различных международных форумах», – сообщили источники в посольстве Аргентины в Белграде.

Идея пригласить косовских коллег на Фолкленды появилась у Лондона в минувшем году, когда была начата переброска на эти острова части британского контингента из состава KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово – прим.).

В ноябре 2022 года парламент «Республики Косово» принял решение направить на Фолклендские острова до семи служащих СБК «для проведения операции по поддержке мира в соответствии с соглашением, подписанным с Соединенным Королевством, о включении личного состава СБК в состав британских подразделений».

Правительство Аргентины 1 декабря выразило протест Великобритании из-за сообщений о планируемой отправке на спорные Фолклендские (Мальвинские) острова служащих так называемых Сил безопасности Косово (СБК). Тогда же в Буэнос-Айресе подтвердили, что Аргентина «не признаёт одностороннее провозглашение независимости парламентом Косово».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в 2022 году девять стран отозвали признание самопровозглашённой «Республики Косово».