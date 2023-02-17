Военные США намерены остаться у самой границы с Украиной на 10 лет

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Военные США не исключают, что останутся в окрестностях аэропорта «Ясёнка» вблизи польского города Жешув на срок до 10 лет.

Об этом 17 февраля сообщила радиостанция RMF FM, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В регионе готовятся к массовому строительству жилья для американских военных и их семей.

Под Жешувом дислоцированы около двух тысяч военных из 82-й бригады воздушно-десантной дивизии армии США. Они занимаются, среди прочего, доставкой боеприпасов и военной техники на Украину. Расстояние от аэропорта «Ясёнка» до польско-украинской границы составляет менее 100 километров.

Как стало известно радиостанции, американские военные арендовали у частного предпринимателя несколько гектаров земли, расположенной в нескольких сотнях метров от аэропорта. Президент компании, с которой они подписали договор, отказывается сообщать какие-либо подробности. Журналисты узнали, что соглашение заключено на пять лет с возможностью продления еще на пять.

На земельном участке, расположенном на территории гмины (аналог округа) Глогув Малопольский, уже установлены круглогодичные палатки и контейнеры для проживания американских военных. Рядом они также имеют базу для техники – автомобилей или бронетранспортеров. Это также собственность, арендованная у частного предпринимателя и расположенная в соседней гмине Тшебовниско.

Присутствие американских войск влияет на действия застройщиков. Все свободные земельные участки в окрестностях аэропорта вблизи Жешува раскупаются. Как сообщил Леслав Кузняр, мэр гмины Тшебовниско, целью является строительство квартир и домов для американских военных.

По его словам, застройщики видят перспективу благодаря прогнозам, что американцы останутся в этом районе на долгое время. В течение многих месяцев военные занимали большинство мест в отелях и арендовали много квартир. Сейчас, добавил Леслав Кузняр, значительно увеличилось количество обращений в муниципалитет с просьбой предоставить жилье.

«Из того, что я слышал – потому что ко мне обращаются за разрешениями на строительство – они хотят строить многоквартирные или одноквартирные дома именно для американских военных. Застройщики объясняют это тем, что если солдаты будут здесь в течение следующих нескольких лет, они, вероятно, привезут свои семьи, и им нужно будет где-то жить», – отметил Кузняр.

Таким образом, любые заявления американских официальных лиц о «переговорах» или «достижении мира» являются лицемерными. Передовые силы США обосновываются на границе с Украиной всерьёз и надолго – явно не для того, чтобы обеспечивать выполнение гипотетических «мирных соглашений».

Как сообщал «ПолитНавигатор», база американских войск в аэропорту польского города Жешув имеет статус экстерриториальности по соглашениям, подписанным между Варшавой и Вашингтоном ещё в августе 2020 года.