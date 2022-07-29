Военный аналитик: Петербург становится прифронтовым городом

29.07.2022  15:53 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Швеция


Со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО для России серьезно ухудшится ситуация в балтийском регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, директор московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО для России серьезно ухудшится ситуация в балтийском...

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Он отмечает, что балтийское море, начиная с 90-х годов прошлого века, было в значительной степени демилитаризованная, а большинство стран, включая Россию, держали там символические контингенты ВМС.

«Сейчас на Балтике начнется гонка военно-морских и ракетных вооружений. А самое плохое, что со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО Санкт-Петербург превращается в прифронтовой город. Это ставит его под удар, так как современное вооружение кораблей Альянса дает им возможность нанести разрушительный удар по городу.

Чтобы этого не допустить, нам придется серьезно укрепить там систему противовоздушной и противоракетной обороны», – сказал Пухов «Московскому комсомольцу».

По его словам, финский политический истеблишмент, как и многие граждане, не забыли, что город Выборг когда-то был вторым по величине после Хельсинки финским городом Виипури.

«Финны потеряли его в 1940-м году, затем оттуда ушли в 1944-м. И при любой малейшей возможности они, конечно, постараются его вернуть. […] Уверен, если появится малейшая возможность вернуть свои бывшие территории, они такой момент, конечно, используют. Не сомневаюсь, что Выборг и половину Карелии постараются у нас «отжать», – считает аналитик.

Он считает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации на Балтике.

«А она ухудшится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Правда, мы никаких иллюзий по поводу этих стран и раньше не питали. Потому сейчас нам придется просто грамотно маневрировать имеющимися возможностями, сдерживать неоправданные или провокационные порывы этих стран.

И шведы, и финны уже испытывали на себе силу русского оружия. Неприятные для них воспоминания. Они до сих пор прекрасно помнят, как получали от нас по зубам. А если вдруг забыли, так мы ведь можем и напомнить. Так что снова вцепиться в нас они могут только в том случае, если мы окажемся откровенно слабыми. Значит, слабыми нам быть нельзя», – резюмировал Пухов.

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