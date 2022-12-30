Военный аналитик: Россия подтвердила, что недостатка в ракетах у нее нет

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России, чтобы остановить работу оборонной промышленности Украины, приходится прилагать немало усилий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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Он объяснил, что Украина при иностранной поддержке бросает все силы для восстановления инфраструктуры военного и двойного назначения, а потому ВС РФ периодически наносят повторные удары.

«В паузах между ударами проводится доразведка целей. Оценивается эффективность поражения, масштаб ущерба им, ведущиеся ремонтные работы. При необходимости наносятся повторные удары. Украина — большая страна с разветвленной оборонной промышленностью. Чтобы надежно «заглушить» оборонку, приходится прилагать большие усилия и тратить немало ракет», – сказал аналитик.

При этом он убежден, что вчерашние удары ракетами подтвердили, что «недостатка в них у России нет, а ПВО Украины, строящаяся со все большим использованием иностранных комплексов, — по-прежнему дырявая».

Эксперт добавил, что жертвы среди гражданского населения были только от украинских ракет ПВО, которые при неудачных попытках перехвата падают на свои же города и села.

«Из-за беспорядочной украинской стрельбы одна из С-300 залетела даже в Белоруссию, где благополучно упала в поле, не причинив, к счастью, ущерба», – напомнил Шурыгин.