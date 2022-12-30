Военный аналитик: Россия подтвердила, что недостатка в ракетах у нее нет

30.12.2022  09:58 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


России, чтобы остановить работу оборонной промышленности Украины, приходится прилагать немало усилий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный обозреватель Владислав Шурыгин.

России, чтобы остановить работу оборонной промышленности Украины, приходится прилагать немало усилий. Об этом, передает...

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Он объяснил, что Украина при иностранной поддержке бросает все силы для восстановления инфраструктуры военного и двойного назначения, а потому ВС РФ периодически наносят повторные удары.

«В паузах между ударами проводится доразведка целей. Оценивается эффективность поражения, масштаб ущерба им, ведущиеся ремонтные работы. При необходимости наносятся повторные удары. Украина — большая страна с разветвленной оборонной промышленностью. Чтобы надежно «заглушить» оборонку, приходится прилагать большие усилия и тратить немало ракет», – сказал аналитик.

При этом он убежден, что вчерашние удары ракетами подтвердили, что «недостатка в них у России нет, а ПВО Украины, строящаяся со все большим использованием иностранных комплексов, — по-прежнему дырявая».

Эксперт добавил, что жертвы среди гражданского населения были только от украинских ракет ПВО, которые при неудачных попытках перехвата падают на свои же города и села.

«Из-за беспорядочной украинской стрельбы одна из С-300 залетела даже в Белоруссию, где благополучно упала в поле, не причинив, к счастью, ущерба», – напомнил Шурыгин.

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