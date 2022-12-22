Военный аналитик: США сильно рискуют, предоставляя Украине ЗРК Patriot

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Передача ЗРК Patriot ВСУ, о чем было объявлено в ходе визита президента Зеленского в Вашингтон, не сильно изменит ситуацию на фронте.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

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«Думаю, что никакой Patriot Украине не поможет. Он, конечно, в какой-то мере затруднит действия наших войск, но мы не знаем, сколько этих ЗРК пошлют на Украину. Одна батарея может прикрыть только один небольшой участок территории. На такой город, как Киев, нужно штук 40 таких батарей», – сказал Литовкин «Известиям».

По его словам, у Patriot есть один существенный недостаток, если сравнивать его с российскими аналогами.

«У нас ракеты стартуют строго вертикально вверх и в воздухе разворачиваются на цель, а ракета Patriot стартует под углом к горизонту. И чтобы охватить и защитить какие-то важные украинские объекты, необходимо по их окружности поставить множество таких батарей», – уточнил аналитик.

Он утверждает, что у США нет такого количества этих ЗРК. Кроме того, продолжает эксперт, у системы Patriot есть «слепая зона» в примерно до 100 м от уровня земли, а все, что пролетает ниже, батарея не видит.

«К тому же Patriot не способен перехватывать гиперзвуковые ракеты типа нашего «Кинжала», «Циркона» или ракеты комплекса «Искандер-М». Так что американцы, поставив на Украину эти ЗРК, рискуют просто дискредитировать свой разрекламированный продукт», – констатировал Литовкин.

Правда, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин не столь оптимистичен. Он убежден, что «российские специалисты должны принимать в расчет поставки ЗРК Patriot и разрабатывать адекватные меры противодействия».

Военно-аналитический телеграмм-канал «Рыбарь» пишет, что одна батарея, которая может включать в себя от четырех до восьми пусковых установок с четырьмя ракетами на каждой, не окажет существенного влияния на обстановку.

«Однако в совокупности с поставками других комплексов ПВО, включая NASAMS, IRIS-T и возможную передачу SAMP-T, без учёта зенитных систем малой дальности, на Украине уже выстраивается эшелонированная система обороны от воздушных ударов по западному образцу», – предупреждается в публикации.

Отмечается, что опыт задействования этих систем в Саудовской Аравии против йеменских хуситов свидетельствует о некоторых проблемах американских ЗРК против баллистических ракет.

«Однако на Аравийском полуострове, в отличие от Украины, на саудовскую армию не работали все разведки мира, а космическая группировка вообще обходила стороной Йемен и происходящие там события», – указывает тг-канал.

«Передача одной батареи не окажет существенного влияния на боевые действия. Но с РСЗО HIMARS была аналогичная картина: все тоже начиналось с ограниченного количества. Для начала будет передано скромное количество для оценки эффективности применения в условиях интенсивных ракетных ударов. А затем последует постепенное наращивание объемов поставок в зависимости от данных анализа», – добавляют аналитики.

При этом уточняется, что «при правильном использовании разведывательных и ударных средств со стороны командования ВС РФ «Пэтриот», как и другие системы ПВО, могут быть поражены сразу же после первого использования».

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Пентагоне признали, что этой зимой ЗРК Patriot не смогут защитить Украину.