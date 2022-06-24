Военный аналитик: теперь есть возможность относительно быстро освободить всю территорию ЛДНР

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Новости Украины

События последних дней на донбасском фронте, в частности окружение группировки ВСУ к югу от Лисичанска, говорят о том, что продвижение союзных войск должно ускориться,

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора, заявил военный аналитик, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

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«В относительно короткие сроки, если всё пойдет по позитивному сценарию, можно будет окончательно освободить территории ЛНР И ДНР. Есть надежда, что на это уйдет несколько недель. После завершения этой операции откроются возможности на других направлениях», – сказал эксперт «Известиям».

По его словам, масштаб произошедшего можно будет оценить после того, как станет известно, какие именно украинские войска попали в окружение в районе Горского – Золотого и насколько много они потеряют тяжелого вооружения.

«Украинское командование до последнего кидало в район Лисичанска новое оружие и подкрепления, а не накапливало их. Теперь это может сыграть против них, так как они потеряют по максимуму. Утрату наскоро обученных батальонов теробороны еще можно компенсировать, но кадровые, хорошо обученные части заменить некем. Это обойдется Украине очень дорого», – считает Кашин.