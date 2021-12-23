Военный экперт раскрыл цель украинских провокаций на границе с Приднестровьем

23.12.2021  19:26 (Мск), Москва,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Украина не отважится на крупную провокацию на границе с Приднестровьем, поскольку история знает, чем заканчиваются атаки на российских миротворцев.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не отважится на крупную провокацию на границе с Приднестровьем, поскольку история знает, чем...

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«Я думаю это операция (украинские националистические батальоны приступили к патрулированию границы  с Приднестровьем – ред.) по отвлечению внимания, потому что основное внимание – это Восток Украины, точнее – зона Донбасса, где находятся ЛНР, ДНР. Это зоны, которые находятся сейчас под пристальным вниманием нашего министерства обороны», – сказал Леонков.

Он объяснил, почему считает, что Украина не рискнёт проводить на границе с Приднестровьем провокации.

«Нужно понимать, что там находятся российские миротворцы – это раз. А второе – наших миротворцев защищает наша армия и флот, и попытка, что-то сделать с нашими миротворцами – нужно вспомнить, как это было в августе 2008-го года, чем это закончилось.

Поэтому, если эти украинские террористические батальоны что-то попытаются сделать, это будет прямая конфронтация с Россией, то есть, фактически прямое боестолкновение. Они уже на парламентском уровне назвали врагами, с которыми они воюют, ну остался один шаг, чтобы это привести в реальность.

Я думаю, что это отвлечение внимания – оно, может быть, даже будет подхвачено некоторыми мировыми СМИ, но на самом деле главные цели – это по линии боевого соприкосновения, где держат оборону защитники Донбасса», – подытожил военный эксперт.

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