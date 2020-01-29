Военный эксперт: Facebook и Twitter должны понять – Россия не шутит

29.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна заблокировать работу западных интернет-компаний, если они не соблюдают требования законодательства РФ и не хотят переносить на ее территорию серверы с пользовательскими данными россиян.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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По мнению эксперта, это позволит обеспечить информационную безопасность страны.

«Данное требование носит абсолютно нормативный характер и соответствует действующему законодательству Российской Федерации. Там же предусмотрены и санкционные мероприятия в случае, если это сделано не будет.

Поэтому я думаю, что интересы России в области информационной безопасности, защита персональных данных граждан Российской Федерации нормализуются в случае, если требования закона будут исполнены указанными платформами.

Если нет, то меры тоже совершенно понятны. Есть закон, он должен быть исполнен либо соответствующая структура не сможет работать в российском информационном пространстве, вот и все.

Законы принимаются, исходя из необходимости обеспечения информационной безопасности и охраны персональных данных граждан России», – заявил Коротченко.