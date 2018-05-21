Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Москва, Максим Карпенко
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Авторская колонка, Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Военный эксперт: Наступление ВСУ – наглое и циничное преступление


Танковая атака ВСУ на позиции ДНР – наглое и циничное военное преступление Украины, однако Запад закрывает глаза на действия своих подопечных в Киеве.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, главред журнала «Национальная оборона».

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«У меня сразу вопрос – где наблюдатели ОБСЕ, которые сразу должны все это фиксировать и предъявлять претензии к Украине?

Что касается самого факт – Украина совершает военные преступления неоднократно, нагло, жестко и цинично. Это еще одно из таких преступлений.

В данном случае нужно говорить не о способности ДНР и ЛНР отбивать такие атаки – они на это способны, а на реакцию международного сообщества. Где Франция с Макроном, где Германия с Меркель, где наблюдатели ОБСЕ? Все молчат либо напоминают страусов, которые зарыли голову в песок», – заявил Коротченко.

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