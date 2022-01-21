Военный эксперт: Оборонный заказ ВМС Украины проваливается шесть лет подряд

21.01.2022  00:02 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украинский оборонный заказ на постройку новых военных кораблей и ремонт старых не выполняется уже много лет – в «незалежной» даже не хватает людей для комплектования уже имеющихся судов.

Об этом на своей странице в Facebook заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский оборонный заказ на постройку новых военных кораблей и ремонт старых не выполняется уже...

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«Выставляю фото со слайда с грандиозными планами наших «кормчих» периода 2014/15-х годов – какой плавсостав мы должны бы получить в перспективе пяти лет – до 2020 года», – написал он.

Однако Тарас Чмут заявил, что за прошедшие шесть лет не было сделано практически ничего – Украина так и не получила ни двух подводных лодок, ни трёх корветов, а крупнейший фрегат ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» не ремонтировался уже много лет.

Три ракетных катера украинский военный флот также не получил, а из 18 артиллерийских катеров теперь собираются построить только восемь бесполезных корпусов.

Однако на эти так и не реализованные проекты продолжает тратиться значительная часть оборонного бюджета Украины.

Также Тарас Чмут пояснил, чего украинскому военному флоту стоит ожидать от 2022 года.

«Хотелось бы завершить эпопею с кузнецкими долгостроями – наконец-то принять «Симферополь», три десантно-штурмовых катера и восьмой МБАК – уже безразлично на их ТТХ, на потерянные бюджетные средства и ошибочные управленческие решения. Это надо просто закрыть и двигаться дальше», – надеется он.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в этом году Украина должна получить новые поставки от западных «партнёров». США могут вооружить «незалежную» ещё несколькими катерами класса «Айленд», и двумя катерами Mark-VI. А от Британии Киев получит два тральщика класса «Sandown».

Однако Тарас Чмут уверен, что специалистов, необходимых для обслуживания заграничной техники, на Украине нет.



«Но ключевая проблема во всем этом – люди. Их нет. Некому служить на уже имеющихся кораблях. И это огромная проблема, которая не решается исключительно увеличением денежного обеспечения», – резюмировал эксперт.

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