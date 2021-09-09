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09.09.2021 10:09 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, терроризм, Украина, Энергетика
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Военный эксперт предупредил об угрозе украинских терактов на территории Германии

Новости УкраиныЗащита «Северного потока-2» должна стать главной задачей Германии, поскольку в свете последних событий, когда...

Защита «Северного потока-2» должна стать главной задачей Германии, поскольку в свете последних событий, когда Украина совершает откровенные диверсии на территории других государств, от Киева можно ждать чего угодно.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил известный военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня украинские разведчики сливают американским журналистам подробности секретных операций. Это еще раз показывает, что Украина ненадёжный партнёр. Как минимум, Европа должна аккуратно относиться к тому, что происходит на Украине», – отметил эксперт.

«Я бы призвал германскую разведку внимательно усиливать работу по Украине, потому что вам, Германии, Украина может преподнести очень много различных плохих вещей. Защита «Северного потока-2» должна стать главной задачей Германии, как государство и всего разведывательного сообщества. Это ваши проекты, прежде всего, это ваша экономическая безопасность», – сказал Коротченко.

Кроме того, он призвал разведку ФРГ не допустить терактов со стороны украинских спецслужб на территории Германии.

«В этом плане, я не могу исключать провокаций, которые могут украинские спецслужбы сделать в ближайшие месяцы, когда будет окончательно запущен «Северный поток-2». Мы можем увидеть новые теракты и провокации. Я хочу напомнить, что СБУ устанавливала подслушивающие устройства в резиденции посла Германии в Киеве», – предупредил эксперт.

«Тактика терактов – это там, где Украина сильна и подготовлена, я не отклоняю того, что эти же теракты украинские спецслужбы могут осуществить на территории Германии против инфраструктурных объектов «Северного потока-2». Поэтому германской разведке необходимо сосредоточиться, чтобы предотвратить любые украинские диверсионные операции против объектов и лиц, принимающих решения в Германии по «Северному потоку-2», на территории ФРГ. Это реальная угроза», – заключил Коротченко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что недавняя диверсия в Крыму, организованная украинской военной разведкой, представляет собой самый настоящий акт терроризма.

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