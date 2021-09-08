Эксперт: Украинский Теракт в Крыму курировала британская сторона

08.09.2021 10:12 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Недавняя диверсия в Крыму, организованная украинской военной разведкой, представляет собой самый настоящий акт терроризма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-депутат Одесского горсовета, автор телеграм-канала «Русский ориенталист» и политконсультант Игорь Димитриев.

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«Еще несколько лет назад ГУР изобразил на гербе сову, бьющую в территорию РФ. Тогда все смеялись. Но они могут создать реальные проблемы. Не надо смотреть на провалы. Они пока отрабатывают связки, формы взаимодействия, прощупывают ситуацию, дают возможность чуть расслабиться. Потом опять организуют что-то. И по итогу это даст результат. Это реально дееспособная структура. У них есть цель. Первоочередная — создать нам максимум проблем в Крыму, а максимум — развал России. Они этого не скрывают. Поэтому обвинять их в терроризме можно и даже нужно», – считает Димитриев.

Он убежден, что России нужно было действовать во время энергоблокады Крыма в 2015-м, когда были взорваны ЛЭП с украинской стороны.

«Надо было бить в набат во всех международных структурах. Если бы тогда все наши ведомства начали твердить, что Украина — террористическое государство, то к сегодняшнему дню все в мире знали бы, что Украина — это что-то типа Афганистана. И отношение к ним было бы совсем другое, даже в тех странах, где не работает телевизор и интернет. И нам было бы проще объяснить зачем мы строим «Северный поток-2» – чтобы «наши общие с партнерами активы не проходили по территории террористического государства», – говорит собеседник издания.

Также у него поинтересовались, кому пришла идея взорвать газопровод в Крыму, украинцам или их кураторам.

«У каждого ведомства свои башни. Военные — под Британией, хотя раньше контролировались американцами, а Службой безопасности до сих пор руководит США. И каждый из них играет в свою игру. Направление Крыма и их военные вылазки курирует британская сторона. Они продвигают свои инициативы. Скорее всего это их инструкции», – полагает Димитриев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», взорвавшие газопровод в Крыму украинские диверсанты дали признательные показания.