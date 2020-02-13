Военный эксперт: Решение Македонии – реальная опасность для Сербии

13.02.2020, Москва, Елена Острякова

Вступление Македонии в НАТО противоречит интересам России и Сербии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский военный эксперт Игорь Коротченко, комментируя подписание президентом Македонии указа о принятии закона о ратификации Североатлантического соглашения.

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«Любое расширение НАТО противоречит российским интересам, как на Балканах, так и в целом. Политика России должна быть такой, чтобы не допускать дальнейшего расширения НАТО. Насколько успешно это реализуется, это уже второй вопрос. Сербы были жертвами натовских бомбардировок, поэтому любое расширение НАТО они должны воспринимать как реальную опасность для себя», – сказал Коротченко.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски подписал указ о принятии Закона о ратификации Североатлантического соглашения. Северная Македония окончательно станет членом НАТО, когда Протокол о вступлении ратифицирует Испания, что ожидается в марте.