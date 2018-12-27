Военный эксперт спрогнозировал развитие ситуации в Донбассе

27.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Украинская армия наращивает силы в Донбассе для проведения военной операции по отрезанию территорий ДНР и ЛНР от границы с РФ.

Об этом в ходе пресс-конференции «Украино-российские отношения в 2018 году» рассказал военный аналитик Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, сейчас на юго-востоке Украины происходит концентрация украинских войск.

«Насколько известно, на горловском направлении сформирована группировка, численностью от 6 до 9 бригад различного назначения, включая артиллерийские, танковые и мотострелковые. Это корпусный комплекс, где численность группировки уже более 20 тысяч человек. Исходя из группировки и вооружений, она потенциально способна вести полномасштабные операции на глубину порядка 50-60 км, что вполне достаточно для рассечения на горловском направлении и разгрома основных сил донецкой народной армии.

Группировка на мариупольском направлении значительно меньше – порядка 12 тысяч человек. Состоит из примерно трех дивизий и частей усиления. Ее цель – проведение боевых действий, направленных на достижение российской границы и отсечение ДНР и ЛНР, то есть реализация того оперативного плана, который был в 2014-2015 годах, но закончился провалом», – отметил Сивков.

Он добавил, что в техническом отношении ВСУ восстановили свой потенциал, но в моральное состояние крайне низкое.

«Войска воевать не хотят. Более того, офицерский корпус ВСУ, исходя из характера ведения операций в предыдущие годы и сейчас, отличается либо крайне низким уровнем подготовки, либо нежеланием проводить успешные операции, поскольку действия украинских военных в оперативном масштабе характеризуются грубейшим нарушением всех основ оперативного искусства, которые вели к тяжелейшим поражениям типа Иловайского котла», – пояснил аналитик.

В то же время он полагает, что Киев вряд ли решится на полномасштабную войну, ограничившись рядом мелких военных провокаций и локальных попыток прорыва на территорию ЛДНР.

«Я предполагаю, что высшее военно-политическое руководство Украины понимает риск этого дела. Кроме того, в отличие от предыдущих лет, донецкая и луганская народные армии имеют уже сформированную глубоко эшелонированную оборону. Там находятся очень высоко морально и психологически мотивированные войска, которые имеют неплохое вооружение. То есть в принципе они способны отразить удар таких группировок. В этой связи у руководства Украины возникает ситуация, когда «и хочется, и колется, и мамка не велит» – наступать очень хочется, но наступать некому и нечем.

В погодных условиях, которые сейчас сложились на Украине, по оценкам донецких и луганских военных, вероятность крупномасштабного наступления маловероятна. Такие выводы можно сделать и исходя из общей оперативной обстановки.

А вот локальные наступления с провокационной целью вполне реальны. Возможны действия ротного, взводного, максимум, батальонного характера с целью улучшения позиций на отдельных направлениях с достижением ограниченных тактических результатов. В случае успехов таких действий, они будут подаваться украинским руководством через СМИ, как большой и значимый оперативный результат, который позволит улучшить политические позиции президента Порошенко на предстоящих выборах», – резюмировал Сивков.

Напомним, ранее советник президента и министра обороны Украины Юрий Бирюков заявил о том, что украинским войскам удалось в нарушение Минских соглашений захватить почти всю территорию так называемой «серой зоны» в Донбассе.

Военнослужащий армии ДНР в отставке Игорь Немодрук выразил мнение, что громкие заявления Киева о занятии большей части «серой зоны» отнюдь не гарантируют военную победу ВСУ.