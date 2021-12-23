Военный эксперт: США дают пять дней на принуждение Москвой Украины к миру

Новости Украины

На Западе прекрасно понимают, что ВСУ в кратчайшие сроки будут разгромлены армией РФ, а потому делают ставку на превращение Украины в террористическое государство, действующее в подполье, чтобы помешать интеграции страны с Россией.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если произойдёт прямое боестолкновение армии Украины с армией России, понятное дело, что армия Украины «одержит» поражение, вынуждена будет капитулировать, но они (США – ред.) сделают ставку не на армию Украины, они сделают ставку на повстанцев, они нам больше известны как «зелёные братья», «лесные братья». То есть, они рассчитывают на это. После войны мы этих всех «лесных братьев» ловили как в Прибалтике, так и на Западе Украины. Я думаю, что на территории Украины уже созданы схроны, есть тренированные люди, и всё это будет действовать в рамках сетецентрических войн. То есть, такого рода террористические группировки будут создавать невозможность интеграции Украины с Россией – всё время будут теракты, убийства, они на это рассчитывают, это у них главный козырь. Потому что они понимают, что какая бы украинская армия сильная ни была, она всё равно проиграет. Оценки разгрома даже зарубежных специалистов колеблются от нескольких часов до нескольких суток», – рассказал эксперт.

«Кстати очень интересный факт – в Европе создаются силы быстрого реагирования в количестве 40 тысяч, это 10 бригад, которые должны в течение пяти дней оказать помощь Украине. То есть, нам США фактически отводит пять дней, чтобы мы эту территорию привели к миру. Понятное дело, что войсковую операцию, если бы она проводилась, сейчас армия России проводит очень быстро. Мы знаем, что находится на линии боевого соприкосновения, где их части стоят, где их комплексы стоят, где их штабы, всё нам это известно. И кстати, в качестве показательной порки, мы могли бы показать миру, что мы сделаем, и не надо этого стесняться, надо, например, нанести превентивный удар по позициям артиллеристских комплексов, которые постоянно обстреливают территории ЛНР и ДНР. Мы это можем, и они это знают, но делают ставку на партизан. Правда, «партизаны» это наше слово, потому будем говорить на их языке – на некое очередное террористическое государство, которое уйдёт в подполье», – подытожил Леонков.

Ранее издание «The Washington Post» со ссылкой на свои источники сообщило, что «у Байдена изучают, как поддержать украинских «партизан» в случае вторжения России».