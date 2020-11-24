Военный эксперт: США получили адекватный ответ от России

24.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские военно-морские силы казались готовы к провокации Соединенных Штатов.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, давая оценку вторжению американского эсминца в территориальные воды России

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«Это провокация, безусловно. Мы были готовы к ней. В том числе, и при необходимости таранить его, и методом навала вытеснять. Но после предупреждения по радио он сам ушел в нейтральный воды. Поэтому будем считать, что в любом случае реакция с нашей стороны была достаточно адекватной», – сказал Коротченко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня утром большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», входящий в состав Тихоокеанского флота, под угрозой тарана остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», который нарушил российские морские границы, углубившись в залив Петра Великого на два километра.