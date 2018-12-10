Военный эксперт: Украина приготовила ружье, которое должно выстрелить

10.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Подготовка Киевом масштабного наступления, о чем сегодня заявила разведка ДНР, выглядит логичным. Об этом «ПолитНавигатору» заявил кандидат политических наук, капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев.

«Я считаю, что эта информация вполне укладывается в контекст общей политики Киева в последние месяцы. То, что определенные провокации готовятся, это факт. Мы были свидетелями инцидента в Керченском проливе. Украина приготовила ружье, которое, как у Чехова, должно обязательно выстрелить, – это тоже факт. За последнее время канадские инструкторы подготовили порядка 10 тысяч украинских военнослужащих. В каком акте оно выстрелит, можно только гадать», – сказал Горбачев.

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Он связывает возможные провокации с необходимостью продлить военное положение.

«Я думаю, что определенные задачи киевская верхушка и лично Порошенко решает. Но за столь короткое время произвести зачистку на определенном поле или добиться реализации долгосрочных целей сложно. Со временем Порошенко и его команда войдут во вкус и, вполне вероятно, военное положение будет продлено. Вполне вероятно, что добавятся и другие регионы. К примеру, Закарпатье», – сказал Горбачев.

Он полагает, что действия Киева не носят эмоционального характера, а хорошо просчитаны.

«Все эти решения носили не эмоциональный характер. Это был лишь первый шаг. Чем ближе к выборам, тем чаще мы будем становиться свидетелями своеобразного поведения Киева, очень многих сюрпризов, которые Киев нам преподнесет. С другой стороны, , проводящей бездумную социальную политику в области ЖКХ и обеспечения предприятий газом», – сказал Горбачев.