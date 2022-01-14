Военный эксперт: В Африке и Латинской Америке ждут не дождутся ракетных баз РФ

14.01.2022  21:59 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Африка, Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Латинская Америка, Общество, Политика, Россия, США


Размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле вполне возможно, потому что в этих странах ждут помощи Москвы в противостоянии с США.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» заявил эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле вполне возможно, потому что в этих...

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«Я был три раза на Кубе и в Венесуэле. Этот 12-милионный кубинский народ показал всю свою сплочённость перед лицом этого монстра, который находится всего в 90 милях от Кубы. Это 180 километров. У нас РСЗО могут бить на 300 километров», – сказал он.

«Насколько реально возможно на Кубе и в Венесуэле? У нас настолько неплохие отношения, что они могут пойти на это?» – поинтересовался ведущий.

«Да, это реально. Во-первых, Венесуэла – страна, которая страдает от ассиметричной гибридной войны со стороны США, которые создали плацдарм в виде Колумбии для атаки на Венесуэлу.

Я дружу с адмиралом венесуэльского флота – они к России относятся не просто хорошо. Они рассматривают Россию как естественного союзника», – подчеркнул Ераносян.

Он рассказал, что в своей войне против Венесуэлы США идут на любые диверсии и теракты, нанимают бандитов из картелей, от которых страдает вся страна.

«Кого они должны рассматривать в качестве союзника? Россия – это как палочка-выручалочка, везде.

Россия сейчас перешла в фазу не ситуативного реагирования, а в фазу стратегической инициации. То есть, берёт инициативу на себя. И люди по всему миру, от Африки до Латинской Америки, ждут только Россию, и больше никого. Потому что Россия бескорыстно идёт на все эти вещи», – резюмировал Ераносян.

Напомним, ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил нанести ядерный удар по полигону США в Неваде.



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