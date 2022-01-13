Депутат Госдумы предложил нанести ядерный удар по Неваде

13.01.2022  16:19 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня


Для подтверждения серьёзности своих намерений Москва должна нанести ядерный удар по полигону США в Неваде.

Об этом в эфире интернет-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для подтверждения серьёзности своих намерений Москва должна нанести ядерный удар по полигону США в...

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«У США есть полигон для испытания ядерного оружия в Неваде, мы вполне можем предупредить их, что мы ударим по этому полигону ядерной боеголовкой, чтобы они убрали оттуда своих военных, а так как это военный объект, гражданских там не будет.

Хрущёв тоже рисковал, когда размещал 20 ракет на Кубе, но он их не применил, но сформировал решимость их применения. В данном случае, мы обсуждаем возможный вариант. Мы их предупреждаем, мы говорим, что мы это делаем для подтверждения серьёзности своих намерений», – сказал Федоров.

Депутат отметил, что американский избиратель не приемлет правительство, которое допускает военную угрозу США.

«Это подействует, потому что сама логика государственного строительства США не подразумевает угрозы территории США. Если возникает угроза территории США, то в их логике власти, которые это допустили, категорически неприемлемы американскому народу и элитам, потому что они осуществили неправильную стратегию, в результате чего получили риски на территории США. Даже Япония напала не на США, а на Гавайи, для них угроза неприемлема в принципе», – заключил Фёдоров.

Напомним, ранее в Москве заявили, Североатлантический альянс не собирается учитывать интересы и безопасность России и идти на компромиссы с Москвой, поэтому Кремль готов идти на конфронтацию с НАТО.

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