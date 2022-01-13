Депутат Госдумы предложил нанести ядерный удар по Неваде

Для подтверждения серьёзности своих намерений Москва должна нанести ядерный удар по полигону США в Неваде.

Об этом в эфире интернет-канала «БелрусИнфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США есть полигон для испытания ядерного оружия в Неваде, мы вполне можем предупредить их, что мы ударим по этому полигону ядерной боеголовкой, чтобы они убрали оттуда своих военных, а так как это военный объект, гражданских там не будет.

Хрущёв тоже рисковал, когда размещал 20 ракет на Кубе, но он их не применил, но сформировал решимость их применения. В данном случае, мы обсуждаем возможный вариант. Мы их предупреждаем, мы говорим, что мы это делаем для подтверждения серьёзности своих намерений», – сказал Федоров.