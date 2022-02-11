Военный эксперт: Зеленский потерял контроль над ВСУ. Для войны все готово

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Новости Украины

Переброска Украиной армейских подразделений вместе с поставленным западным оружием к границам с Россией и Белоруссией для проведения учений чревата большой войной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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«Особенность учений в том, что во время их проведения войска разворачиваются в боевом порядке. Они могут быть использованы как для тренировки, так и для ведения войны. Опыт локальных конфликтов после Второй мировой войны показывает, что многие из них начинались под видом учений», – сказал аналитик «Известиям».

Развертывание Украиной группировки, которая оснащена современным западным оружием, он характеризует как «крайне опасное».

«Самое страшное, что в эскалации заинтересован Вашингтон и отчасти сам Зеленский. Его рейтинг настолько низок, что он не в состоянии не только баллотироваться на следующий срок, но, возможно, досидеть этот. Вероятность «майдана» со стороны Порошенко очень велика. Кроме того, националисты, составляющие костяк вооруженных сил Украины, настроены воевать», – отмечает эксперт.

Про его словам, Зеленский плохо контролирует украинскую армию

«Все видели репортажи, что служащие относятся к нему без должного уважения, причем на всех уровнях. Полукриминальные элементы в среде ВСУ и добровольческих батальонов могут сами спровоцировать конфликт, даже без приказа командования. Поэтому Украина может разжечь конфликт в любой час», – резюмировал Кнутов.