Военный обозреватель: ВСУ делают вид, что готовятся к обороне Киева
Демонстративная подготовка Киева к оборонительным боям предназначена для Запада, чтобы выбить больше поставок вооружений киевскому режиму.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.
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«Все это связано с агонией режима. Безусловно, они понимают, что мы в конце концов дойдем до Киева, потому что в планы специальной военной операции входит освобождение города от националистов. Но в данный момент я думаю, что политическое руководство Украины умышленно накаляет нервозную обстановку. Причем не только среди населения страны, но и в мире, пугая всех «злобными русскими».
Вся эта усиленная оборона – ни что иное, как показуха, нацеленная вызвать слезу у западного обывателя и получить оттуда дополнительную помощь», – сказал Литовкин в интервью «Московскому комсомольцу».
Он полагает, что той помощи, которая сейчас выделяется Украине союзниками, не хватает.
«Сами посудите. Вот пообещали им десять танков от англичан, одну батарею зенитных комплексов Patriot от американцев, которая, к слову, неизвестно когда прибудет, 40 немецких боевых машин пехоты «Мардер». Сорок штук – это всего-навсего две роты. Никакого решающего значения для противостояния с Россией они не имеют. Поэтому одно дело реклама, а другое – реальность», – добавил эксперт.
Он соглашается, что разговоры об «усиленной обороне» столицы со стороны офиса президента Украины связаны с поражением украинских вооруженных формирований в Соледаре?
«Безусловно, связано. Неудачи на фронте заставляют их разворачивать театральные постановки для западных союзников, чтобы хоть как-то оправдаться и сместить фокус внимания», – убежден Литовкин.
Спасибо!
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