Военный обозреватель: ВСУ делают вид, что готовятся к обороне Киева

Демонстративная подготовка Киева к оборонительным боям предназначена для Запада, чтобы выбить больше поставок вооружений киевскому режиму.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный обозреватель Виктор Литовкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Все это связано с агонией режима. Безусловно, они понимают, что мы в конце концов дойдем до Киева, потому что в планы специальной военной операции входит освобождение города от националистов. Но в данный момент я думаю, что политическое руководство Украины умышленно накаляет нервозную обстановку. Причем не только среди населения страны, но и в мире, пугая всех «злобными русскими».

Вся эта усиленная оборона – ни что иное, как показуха, нацеленная вызвать слезу у западного обывателя и получить оттуда дополнительную помощь», – сказал Литовкин в интервью «Московскому комсомольцу».