Военный преступник Весели пожаловался комиссару ЕС на медленную евроинтеграцию Косово

09.10.2020, Белград

Алексей Топоров

В ходе встречи с Европейским комиссаром по вопросам расширения Оливером Вархейи лидер организованной боевиками «Армии освобождения Косово» (UCK) Демократической партии Косово Кадри Весели посетовал на медлительность Брюсселя в вопросе интеграции региона.

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Об этом сообщил TV Kljan Kosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«И я сожалею о том, что ЕС во многих аспектах опаздывает с нашим регионом в целом и пренебрегает Косово в частности, – сказал на встрече Весели, имея в виду в том числе задержку процесса безвизового и упрощенного сообщения Косово с ЕС, который негласно саботируется многими европейскими странами из-за высокого уровня преступности в отторгнутой сербской провинции. – Задержка с либерализацией в условиях, когда Косово в течение многих лет соответствовало критериям, заставило многих граждан Косово почувствовать, что ЕС относился к ним избирательно».

В то же время экс-полевой командир, а ныне политик выразил благодарность гостю из ЕС за политическую, финансовую и техническую помощь, оказанную Косово.

«Я выразил господину Оливеру Вархейи благодарность ЕС за текущую политическую, финансовую и техническую помощь, предоставляемую Косово. И сказал гостю, что наш единственный выход – это путь к европейской интеграции, чтобы мы могли стать равноправной частью европейской семьи. Эта цель является главной предпосылкой укрепления демократии в Косово, его экономического развития, но также и завершения процесса государственного строительства», – добавил Весели.

Начало 90-х – начало бандитской деятельности. Весели первый справа в черной бейсболке. Слева в черном «президент» Косово Хашим Тачи.

Напомним, что бывший боевик и командир UCK является обвиняемым Специальным судом по Косово за убийства, похищения пытки и незаконное лишение свободы как минимум сотни человек. Однако, исходя из опыта уже закрытого Международного трибунала по бывшей Югославии, можно предположить, что его дело является обычной формальностью, чтобы юридически очистить, видного бандита и сепаратиста, которого скорее всего оправдают.