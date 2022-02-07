Военный прогноз: России придется принимать симметричные меры после отказа НАТО и США

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Коллективный Запад отказался от российского предложения о гарантиях безопасности, подтвердив свою враждебность по отношению к РФ

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин

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«К сожалению, два обнародованных текста американо-натовских ответов предусматривают не конкретные обязательства по военно-политическим вопросам, а лишь «готовность» рассматривать их до бесконечности на различных дискуссионных площадках — в рамках Совета Россия–НАТО, ОБСЕ, а также в ходе пока в целом безуспешных российско-американских консультаций по стратегической стабильности», – пишет Козин в «Известиях».

По его словам, ответы объединенного Запада на российские декабрьские проекты двух договорных актов преследуют получение односторонних преимуществ для США и трансатлантического альянса.

«Они направлены на сокращение наиболее перспективных видов вооружений и ограничение военной деятельности России в районах, где США и НАТО уже создали значительную угрозу ее национальной безопасности с помощью средств передового базирования и сил быстрого развертывания», – обращает внимание аналитик.

Он считает принципиально важным моментом тот факт, что США и НАТО наотрез отказались подписывать российские проекты соглашений по вопросам обеспечения взаимной безопасности.

«Своими ответами Соединенные Штаты и НАТО подтвердили, что они по-прежнему настроены к России враждебно, и это надолго, что вызывает необходимость с российской стороны принять симметричные меры противодействия растущей угрозе национальной безопасности. Иного варианта, похоже, не существует», – резюмировал Козин.