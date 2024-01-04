«Воевать будут все» – вслед за провинцией хватать мужчин начнут на улицах Киева

Вадим Москаленко.  
04.01.2024 18:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


В крупных украинских городах всё ещё прячется множество уклонистов, которые рано или поздно также будут принудительно отправлены на фронт.

Об этом в эфире телеканала «Новости Live» заявил киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В крупных украинских городах всё ещё прячется множество уклонистов, которые рано или поздно также...

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«Сейчас у государства, и в принципе у всего общества, нет другого выхода, кроме как проводить мобилизацию. Надо исходить из ключевого тезиса – альтернативы мобилизации нет. Государство в состоянии войны, угроза со стороны врага. И для того, чтобы себя просто защитить, придётся делать мобилизацию.

Потому что некоторые критики транслируют мысль, что не надо проводить мобилизацию вообще – пускай воюют те, кто хочет, а остальные пускай занимаются своими делами. Нет. Если война, то помогать стране в условиях войны должны все. Это наша гражданская обязанность», – сказал Фесенко.

В то же время, он отметил, что украинская система мобилизации очень несправедлива – военкомы просто ловят тех, кого проще.

«Главная проблема, которая многих заботит, особенно тех, кто на фронте – это справедливость в вопросах мобилизации. Потому что мобилизуют в основном тех, кто и так дисциплинирован, кто зарегистрирован. Чаще мобилизуют людей с глубинки, это с небольших городов или сёл. Большие города почти не охвачены мобилизацией. И очень многие не хотят воевать.

И тут тоже дискуссионный вопрос – а надо ли мобилизовать тех, кто не хочет воевать? Ситуация сейчас такая, что хочешь – не хочешь, а надо», – добавил Фесенко.

Напомним, накануне  экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев не имеет другой возможности компенсировать тяжелейшие потери, которые понесли ВСУ.

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