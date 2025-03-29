Продолжение войны для Украины уже не имеет смысла.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил ранее поддерживавший майданщиков киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какой смысл войны, если мы вместо колонии России мы становимся колонией Штатов? Как людям воевать на фронте, если они знают, что целью их всего лишь являлось поменять хозяина?

То есть казалось бы, это всего лишь экономический вопрос, чтобы американцы продолжали давать нам помощь. Ребята, это не простой экономический вопрос. Это вопрос цели войны. Какой смысл войны, если мы меняем хозяина? Если мы вместо того, чтобы быть колонией России, становимся колонией США? Война теряет смысл. У нее и так было мало смыслов. Националистических смыслов хватило ровно на год, а потом все как всегда.

Напомню, что значит, как всегда: в Риме – децимация, в России – загорадотряды, а на Украине – это ТЦК, закрытие границ, бусификация. И какой тогда смысл войны?» – сказал Дацюк.