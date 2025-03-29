Российская армия не прекращает наносить удары по тыловым украинским объектам в крупных украинских городах, находящихся под контролем киевского режима.

Так, вчера вечером дроны атаковали Днепропетровск, где был уничтожен гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo, передает корресопндент «ПолитНавигатора».

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Координатор николаевских подпольщиков Сергей Лебедев в своем тг-канале утверждает, что в Bartolomeo останавливались «очень непростые» жильцы.

«Согласно информации Сопротивления, вчера у иностранных офицеров (граждан стран НАТО) проходило какое-то празднество. К ним в гости заглянули бандеровские военные, в том числе офицеры СБУ и ГУР МО. А потом в гости прилетела «Герань», подарив им вечный покой и быструю встречу с самим Бандерой.

Погибших – более тридцати, количество и гражданство раненых уточняем. Предварительно – около десятка иностранцев», – пишет Лебедев.