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30.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Криминал, Украина
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«Воины света» избили и ограбили девушку на Луганщине

Два военнослужащих ВСУ избили и ограбили 26-летнюю жительницу подконтрольной Киеву части Луганщины.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что в оборонное ведомство республики продолжают поступать сведения о преступлениях украинских силовиков по отношению к мирному населению в зоне «ООС».

«В ночь на 28 января в населенном пункте Новопсков двое мужчин в военной форме ВСУ с шевронами 44-й артиллерийской бригады избили и ограбили 26-летнюю девушку. Со слов потерпевший выяснилось, что нападавшие ударили ее по голове, а после потери сознания избили ее ногами, забрали телефон, деньги, украшения и скрылись с места преступления. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в местную больницу, где девушке диагностировали переломы ребер и сотрясение мозга», – сообщил Марочко.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские военнослужащие избили и ограбили владельца магазина в населенном пункте Попасная за отказ платить «налог на защиту».

 

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