«Воины света» оставили без света тысячи человек на Луганщине

11.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинские военнослужащие украли несколько километров кабеля, оставив без электричества 3,7 тысячи жителей подконтрольной Киеву территории.

Об этом сегодня на брифинге сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Днем 5 января без света оставались 3 711 жителей территории временно оккупированной Украиной. Массовое аварийное отключение света было вызвано тем, что боевики 58-й бригады ВСУ вырезали несколько километров электропровода», – рассказал Михаил Филипоненко.

Он также добавил, что местный предприниматель, принимающий цветной металл, после приема кабеля сразу же обратился в Северодонецкий отдел полиции.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что командование одной из бригад ВСУ совместно с руководством «Луганской областной военно-гражданской администрацией» организовали незаконную добычу и переработку нефти в Станично-Луганском районе.